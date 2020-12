Irlanda: appello di Natale dei vescovi alla solidarietà per le persone colpite dalla crisi post-Covid19 e dagli uragani in America centrale

I vescovi irlandesi chiedono ai fedeli cattolici di Irlanda in un messaggio diffuso oggi di contribuire all’appello di Natale lanciato da Trócaire per sostenere le persone colpite dalla crisi del Covid-19 e dagli uragani in America centrale. L’appello di Natale di Trócaire – ente della Chiesa cattolica irlandese che aderisce alla Rete della Caritas Internationalis – mira ad aiutare le persone rimaste senza reddito a causa della pandemia attraverso la fornitura di cibo, alloggio, medicine. Il sostegno di Trócaire questo Natale finanzierà anche la risposta dell’ente di beneficenza alle crisi in tutto il mondo. “Il mese scorso, per un periodo di tre settimane – si legge nel messaggio della Conferenza episcopale irlandese -, l’America centrale è stata colpita da due uragani. Quattro milioni di persone sono state direttamente colpite in Honduras, 1,2 milioni in Guatemala e 140.000 in Nicaragua dalla conseguente devastazione. Trócaire e i suoi partner locali stanno fornendo riparo, cibo e altro supporto alle persone rimaste senza casa a causa di questi uragani”. I contributi a Trócaire possono essere effettuati su www.trocaire.org.