Sale di comunità: Acec, tra cinema e teatro la proposta in preparazione del Natale 2020

In vista del Natale, data la chiusura delle sale e la sospensione delle attività che tradizionalmente vedevano nelle SdC un luogo privilegiato di incontro e condivisione, Acec propone due incontri associativi on line per guardare alle prossime festività con maggiore consapevolezza e rinnovata speranza, facendo tesoro delle difficoltà vissute a causa della pandemia nel corso del 2020. “Attraverso i linguaggi dell’arte, cinematografica e teatrale, si vuole infatti interrogare il presente, accogliendo le domande, gli spunti e le suggestioni che cinema e teatro consegnano all’uomo di oggi”, spiega una nota.

“L’imperfezione del Natale che ci accingiamo a vivere, privo di molte delle abituali tradizioni, riporta al centro del discorso l’umanità e la sua naturale ‘imperfezione’, che solo alla luce del mistero dell’incarnazione trova una sua pienezza”. Da qui la scelta del primo webinar, in programma giovedì 17 dicembre, dal titolo “(Im)perfetto Natale. Due film da mettere sotto l’albero”, in cui Arianna Prevedello (scrittrice e formatrice) e Antonella Casiraghi (monaca di Bose), guarderanno al mistero dell’incarnazione attraverso la lente cinematografica, prendendo spunto da due film che hanno protagonisti “imperfetti” ma profondamente “umani” (“Cosa sarà” di Francesco Bruni e “The specials – Fuori dal comune” di Olivier Nakache ed Éric Toledano).

“Non vi è comicità al di fuori di ciò che è propriamente umano”, scrive Henri Bergson nel suo saggio “Il riso”. E umanità e comicità sono al centro del secondo webinar, promosso in collaborazione con Federgat e in programma sabato 19 dicembre, quando l’autore e drammaturgo Edoardo Erba (da poco vincitore del Torneo letterario di Robinson – La Repubblica) e l’attrice Maria Amelia Monti animeranno la conversazione a due voci “Ridere ancora. Scrivere e recitare la comicità nel teatro contemporaneo”. “Un incontro per interrogarsi su come la comicità possa aiutare a vincere la solitudine e ritrovare il desiderio di vivere, di scommettere sul futuro. E se si possa ancora ridere nella pandemia”, si legge nella nota.

Gli incontri avverranno su piattaforma Zoom. La partecipazione (prioritariamente dedicata ai soci Acec e Federgat ma aperta a tutti fino a esaurimento dei posti disponibili) è gratuita. Per iscrizioni e informazioni si può scrivere a: acec@acec.it (per “Im-perfetto Natale”) e federgat@federgat.it (per “Ridere ancora”).