Solidarietà: al via “L’Alto Adige aiuta”, maratona natalizia per chi è in difficoltà

È giunta al quindicesimo anno l’iniziativa “L’Alto Adige aiuta”, una grande azione di beneficenza che quest’anno dovrà riadattarsi a causa della pandemia: al posto delle aste vip vi saranno progetti sponsorizzati da celebrità. “Speriamo che anche questa volta la popolazione altoatesina dia prova di grande solidarietà, perché proprio quest’anno ne abbiamo più che mai bisogno”, sottolinea Heiner Feuer, presidente dell’associazione “L’Alto Adige aiuta”. L’obiettivo è quello di stare vicino e sostenere in vista del periodo natalizio le persone bisognose in Alto Adige. Grazie alla campagna dello scorso anno 3.800 donatori hanno donato la cifra record di 1,25 milioni di euro. Oggi il numero delle situazioni di emergenza è aumentato dai 267 casi dello scorso anno ai 336 casi. Sono passati 14 anni da quando la Caritas, Bauerlicher Notstandsfonds, Assistenza Tumori Alto Adige, le emittenti radiofoniche Radio Tirol e Südtirol 1 insieme alla casa editrice Athesia hanno unito le loro forze e dato vita alla piattaforma di aiuti “L’Alto Adige aiuta”. Ben 2.329 famiglie e singole persone sono state aiutate da allora. Ci sarà una grande lotteria, in palio 10 soggiorni-vacanza per due persone per una settimana ciascuno. Quest’anno saranno presentati da partner di spicco progetti di aiuto appositamente selezionati. In quest’asta simbolica si chiede di sostenere economicamente le attività proposte dai diversi progetti. Il momento culminante è la maratona di donazioni del 23 dicembre. “Speriamo che molti di voi ci contattino per telefono o via internet per fare una donazione. Non importa quanto piccola o grande sia, ogni donazione regala speranza”, dice Feuer.