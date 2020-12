Fratelli tutti: Pontificia Università Lateranense, domani un seminario su “una enciclica oltre il tempo di crisi”

“Fratelli tutti: una enciclica oltre il tempo di crisi”. È il titolo del seminario di studi che si svolgerà in diretta streaming dalla Pontificia Università Lateranense (Pul) domani, mercoledì 2 dicembre, alle 15. Promosso dalla Lateranense in collaborazione con la Rappresentanza pontificia presso Fao, Ifad e Pam e il Forum Roma delle Ong di ispirazione cattolica, “ha per obiettivo l’approfondimento delle tematiche dell’enciclica che hanno diretto riflesso per la presenza della società civile nella vita internazionale e per la condotta degli Stati. Dai rapporti tra i popoli, al dialogo, all’inclusione solidale, ai processi economici all’insegna della persona, fino alla ricerca del metodo per promuovere dal basso la pace, la sicurezza, lo sviluppo, il rispetto dei diritti fondamentali”, si legge in una nota della Pul.

Il webinar, moderato dal coordinatore del Forum Roma delle Ong cattoliche, Vincenzo Conso, sarà introdotto dal card. Angelo De Donatis, vicario del Papa per la diocesi di Roma e gran cancelliere dell’Università, per poi suddividersi in due sessioni tematiche.

Nella prima, intitolata “Camminiamo nella speranza”, interverranno: il card. Miguel Ángel Ayuso Guixot (presidente del Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso), Achim Schütz (teologo, Università Lateranense), Silvina Pérez, (responsabile dell’edizione in lingua spagnola dell’Osservatore Romano), Alessandra Smerilli (economista, Pontificia Facoltà “Auxilium”) e Paolo Asolan (preside dell’Istituto pastorale dell’Università Lateranense).

Ai “Percorsi di un nuovo incontro” è dedicata la seconda sessione, con la partecipazione di Maximo Torero Cullen (capo economista della Fao), Onofrio Rota (segretario generale Fai-Cisl); Carlo Maria Polvani (sottosegretario aggiunto del Pontificio Consiglio della cultura); Daniela Ropelato (vice preside Istituto Sophia) e Vincenzo Buonomo (rettore dell’Università Lateranense). Le conclusioni sono affidate a Fernando Chica Arellano, osservatore permanente della Santa Sede preso la Fao, l’Ifad e il Pam.

Nel rispetto della normativa vigente, il seminario si svolgerà senza la presenza di pubblico, ma verrà trasmesso integralmente in diretta sul canale YouTube dell’Università.