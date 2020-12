Natale 2020: Saluzzo, il vescovo Bodo invita i bambini a scrivere una letterina a Gesù

Un invito a scrivere una “letterina a Gesù Bambino”: a lanciarlo ai bambini della sua diocesi è il vescovo di Saluzzo, mons. Cristiano Bodo, che promette di leggere la più significativa in duomo durante la Messa di Natale. Quella della letterina è oramai una tradizione nella diocesi piemontese che si rivolge ai più piccoli, “proprio a coloro che vivono in trepidante attesa un momento significativo dell’anno liturgico”. Nel suo messaggio, il vescovo propone di indirizzare pensieri, richieste di aiuto e doni non solo per i propri cari, ma anche per la propria comunità, con uno sguardo che abbracci il senso di uno “stare insieme” che questo Natale sarà certamente diverso a causa della pandemia. “Leggerò tutte le letterine che arriveranno – scrive mons. Bodo -, sarò felice di premiare l’autore o l’autrice di quella che mi colpirà di più per i suoi contenuti e la leggerò durante la Messa di mezzanotte in cattedrale. Conserverò tutte le vostre letterine nella mia cappella privata, accanto a Gesù Bambino, perché possano essere i doni più graditi al Signore da parte di tutti i bambini della diocesi”. Entro il 20 dicembre i bambini e le bambine che frequentano le scuole materne e primarie sono invitati a indirizzare le loro letterine a Gesù Bambino alla curia (all’indirizzo di corso Piemonte 56) oppure via email a cristianovescovo@diocesisaluzzo.it.