Natale 2020: Pizzaballa (patriarca Gerusalemme), “le leggi possono vietarci di celebrare come vogliamo, ma nulla ci impedirà di testimoniare il vero significato della nascita di Cristo”

“Questo che viene sarà un Natale meno festoso del solito a causa delle restrizioni come in qualsiasi altra parte del mondo. Forse le leggi civili ci proibiranno di celebrare come vogliamo ma niente ci impedirà di testimoniare il vero significato del Natale che è un atto d’amore”: così il patriarca latino di Gerusalemme , mons. Pierbattista Pizzaballa, in un dialogo con il direttore del “Catholic Center for Studies and Media”, in Giordania, padre Rifat Bader, e apparso sul sito del patriarcato latino di Gerusalemme. “Forse le restrizioni avranno un impatto sulla famiglia, avremo meno regali, meno luci natalizie, meno alberi”, aggiunge il patriarca che non manca di ribadire che “il vero significato del Natale è l’atto di amore, è Dio presente in mezzo a noi. Una presenza che passa attraverso i nostri gesti di amore. Incoraggio tutti ad essere vigili nell’attesa e a fare gesti di amore per celebrare in modo degno questo Natale”.