Scuola: Unicef-Itu, “1,3 miliardi di minori nel mondo senza accesso ad internet in casa”

(Credit: © Unicef/UNI326141/Otieno)

Due terzi dei minori in età scolare nel mondo – 1,3 miliardi tra i 3 e i 17 anni – non hanno connessione internet a casa. È quanto emerge da “How Many Children and Youth Have Internet Access at Home?”, il nuovo rapporto dell’Unicef e dell’International telecommunication union (Itu) che rileva una simile mancanza di accesso anche tra i giovani tra i 15 e i 24 anni, con 759 milioni, o il 63%, senza connessione a casa.

“Il fatto che così tanti bambini e giovani non abbiano internet a casa rappresenta più di un gap digitale, è un canyon digitale”, ha dichiarato Henrietta Fore, direttore generale dell’Unicef. “La mancanza di connessione – ha spiegato – non limita solo i bambini e i giovani a connettersi online, comporta anche che non possono competere nell’economia moderna, li isola dal mondo e, in caso di chiusura delle scuole, come quelle attualmente vissute da milioni di bambini a causa del Covid-19, non ricevono un’istruzione. In parole povere: la mancanza di accesso a internet sta costando alla prossima generazione il loro futuro”.

Circa 250 milioni di studenti nel mondo sono colpiti dalla chiusura delle scuole a causa del Covid-19, che ha costretto centinaia di milioni di studenti a seguire lezioni online. Secondo il rapporto, il divario digitale sta perpetrando disuguaglianze che già dividono Paesi e comunità. A livello globale, tra i bambini in età scolare delle famiglie più ricche, il 58% ha connessione internet a casa, rispetto al 16% delle famiglie più povere. La stessa disparità esiste tra i livelli di reddito dei Paesi. Meno di 1 bambino in età scolare su 20 nei Paesi a basso reddito ha una connessione internet a casa, rispetto a circa 9 su 10 nei Paesi ad alto reddito.

Per Houlin Zhao, segretario generale dell’Itu, “connettere le popolazioni rurali resta una sfida enorme”. “Il gap nell’adozione di banda larga mobile e di internet tra Paesi sviluppati e in via di sviluppo – ha proseguito – è particolarmente ampio, esponendo almeno 1,3 miliari di bambini in età scolare dei paesi a basso reddito e delle regioni rurali a rischio di non seguire il loro percorso di studi perché non hanno accesso a internet a casa”. A livello globale, circa il 60% dei bambini in età scolare nelle aree urbane non ha accesso internet a casa, rispetto a tre quarti dei bambini in età scolare di famiglie che vivono in zone rurali. I bambini in età scolare in Africa sub Sahariana e Asia del Sud sono i più colpiti, con circa 9 bambini su 10 disconnessi.