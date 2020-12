Popoli e Missione: editoriale di mons. Russo (Cei) nel numero di dicembre. Dossier su Covid, ricchezza e povertà

Tornare a riflettere sul senso e il valore insostituibile della missione oggi per ricordare che “ogni credente, le comunità parrocchiali, le diocesi sono chiamate a stare vicini ai nostri missionari, a pregare per loro affinché non manchino vocazioni alla missione ad gentes e a sostenere generosamente le attività missionarie”. Questo uno dei passaggi dell’editoriale di mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei, che apre il numero di dicembre di Popoli e Missione che, anche in questo numero, propone un vasto giro di orizzonte su molte realtà della missio ad gentes meno conosciute nel mondo. Punto di partenza è una lettura a più voci dell’ultima enciclica di Papa Francesco, “Fratelli tutti”. Proprio nelle pieghe nascoste della globalizzazione vivono missionari testimoni di conflitti che si riaccendono come nel caso delle ripetute violenze tra Armenia e Azerbaijan nella regione del Nagorno-Karabakh, con un alto numero di vittime: ne parlano due missionari che raccontano la quotidiana paura della gente in entrambi gli schieramenti, tra ospedali affollati e mancanza di approvvigionamenti.

Ancora, tre missionari che hanno ricevuto il premio “Cuore amico 2020”, rappresentano tre testimonianze emblematiche dalle periferie del mondo: il medico laico Gabriele Lonardi a fianco degli indios dell’Amazzonia da 40 anni; suor Caterina Gasparotto con i bambini in Papua Nuova Guinea; il padre della Consolata Rinaldo Do, che ha costruito scuole nella Repubblica Democratica del Congo. “Diventare (più) ricchi al tempo del Covid” è il titolo del dossier di questo numero della rivista. Servizi e approfondimenti sono dedicati alla Rivoluzione dei girasoli che sta agitando l’isola di Cuba a causa dell’impoverimento della popolazione e alla delicata situazione di Hong Kong dopo le proteste di piazza e l’irrigidimento della repressione poliziesca contro le aperture al rispetto dei diritti civili.

Aggiornamenti sulla vita missionaria e sulle riviste della Fondazione Missione su http://www.popoliemissione.it/.