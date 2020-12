“Voglio esprimere il mio apprezzamento ai Carabinieri dei Nas per l’importante operazione di controllo sui test diagnostici anti-Covid. In questo momento di duro contrasto al Covid-19 non sono ammissibili irregolarità nella somministrazione dei test diagnostici che hanno un impatto immediato sulla salute dei cittadini e della collettività”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un comunicato appena diffuso.