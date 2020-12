Irlanda: diocesi di Dublino, donazioni on line per garantire alle famiglie cibo in tavola a Natale. 100 posti per senzatetto

Crosscare, l’agenzia caritativa dell’arcidiocesi di Dublino, fa appello affinché il sostegno dei fedeli si traduca in donazioni on line, visto che l’annuale raccolta di cibo non potrà essere effettuata in questo avvento. Nel mese di dicembre infatti sono sempre state raccolte “migliaia di sterline di alimenti non deperibili per rifornire le banche alimentari”, dice una nota dell’arcidiocesi. Si chiedono perciò donazione per garantire alle “famiglie in difficoltà di avere cibo in tavola questo Natale”. I servizi messi a disposizione dall’agenzia sono stati ampliati fin dal mese di marzo e 100 posti letto in più sono stati messi a disposizione per i senzatetto, con stanze individuali, per garantire il distanziamento sociale. Così pure le banche alimentari “sono rimaste aperte, secondo rigidi standard di igiene e sicurezza” per rispondere ai bisogni. Finora sono stati distribuiti oltre 7.000 pacchi alimentari. “La domanda rimane alta poiché molte più persone nelle nostre parrocchie e comunità lottano a causa della recessione economica”. L’arcivescovo Diarmuid Martin si è detto “orgoglioso” della risposta messa in campo da Crosscare per “garantire che i giovani, i senzatetto, le famiglie bisognose e coloro che sono stati ulteriormente isolati dalla pandemia continuassero ad essere supportati in questo momento difficile”. L’appello quindi a coloro che normalmente avrebbero sostenuto le campagne alimentari è di fare donazioni attraverso il sito www.crosscare.ie.