Diocesi: mons. Fiorini Morosini (Reggio Calabria) in preghiera davanti al centro Covid del Grande ospedale metropolitano, “il Signore condivide il dolore con l’uomo”

“Dinnanzi alla malattia ci poniamo la domanda del ‘perché?’ Gesù non è un maestro di filosofia, ma di vita. Il Signore condivide il dolore con l’uomo, questa pandemia non è un castigo di Dio”. Lo ha detto questo pomeriggio mons. Giuseppe Fiorini Morosini, arcivescovo di Reggio Calabria – Bova, concludendo un momento di preghiera celebrato davanti il centro Covid del Grande ospedale metropolitano (Gom). “Stiamo scoprendo valori che avevamo dimenticato, come la solidarietà – ha concluso mons. Morosini –, ma anche il sacrificio e la dedizione che medici e sanitari stanno insegnando a un modo logorato dal mondo in preda al consumismo”. Al momento di preghiera ha partecipato anche il direttore amministrativo del Gom, Francesco Araniti che ha portato i suoi saluti alla guida spirituale della diocesi.