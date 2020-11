Germania: messaggio di mons. Batzing (presidente vescovi cattolici) al Sinodo evangelico. “Le Chiese danno sostegno, consolazione e speranza”

“La crisi innescata dal coronavirus porta a un alto grado di incertezza, dubbi e paure. È un bene che ci troviamo insieme come Chiese in Germania in questa situazione e che diamo sostegno, consolazione e speranza”: sono parole di mons. Georg Bätzing, presidente della Conferenza episcopale tedesca (Dbk), che ha inviato ieri un videomessaggio di saluto ai partecipanti della settima riunione – in corso via streaming – del 12° Sinodo della Chiesa evangelica in Germania (EkD). Mons. Bätzing ha sottolineato che “Dio è con noi, anche in tempi di crisi. Siamo su un terreno buono e affidabile. Questa certezza non toglie tutte le preoccupazioni e le paure. Ma ti libera per affrontarle e osare di avventurarti ancora e ancora”. Bätzing ha elogiato l’impegno ecumenico degli ultimi anni: “Mi piace ricordare le celebrazioni per i 500 anni della Riforma, che abbiamo organizzato insieme in tanti progetti e iniziative. Grazie al grande impegno di innumerevoli cristiani nel nostro Paese, responsabili da entrambe le parti e, non ultimo, grazie al forte impegno personale del vostro presidente del Consiglio, Heinrich Bedford-Strohm, e il mio predecessore come presidente della Dbk, il card. Reinhard Marx, abbiamo celebrato insieme una festa di Cristo, che ha ricevuto molti feedback positivi all’interno e all’esterno dei circoli ecclesiastici”. La trasmissione della fede cristiana pone delle sfide alle chiese in Germania: “La comunione nella fede, che è ecumenicamente visibile in molti modi, mira a un’unità che può essere vissuta anche come comunione con l’Eucaristia e la Cena del Signore”.