Povertà: Caritas Sardegna, in emergenza Covid farmaci a domicilio, reperibilità medici e infermieri, ospitalità persone in quarantena

In Sardegna, durante la pandemia, alcuni servizi sanitari Caritas sono stati temporaneamente rimodulati o interrotti. È quanto emerge dal “Rapporto annuale 2019-2020 della Delegazione regionale Caritas Sardegna. Attività, progetti ed esperienze formative”, pubblicato oggi on line in vista della quarta Giornata mondiale dei poveri. Ad esempio è stato sospeso il servizio Punto prelievi, ambulatorio della Caritas diocesana di Alghero-Bosa ospitato nella casa di riposo per anziani Madre Teresa di Gesù Bacq di Alghero. Ad Ales-Terralba, lo Sportello farmaceutico della Caritas diocesana ha garantito la consegna dei farmaci a domicilio, mentre lo studio medico della Caritas diocesana di Cagliari ha continuato a garantire un servizio gratuito di pronta reperibilità telefonica di medici e infermieri durante il lockdown ed è stato creato uno stretto raccordo con l’Unità di crisi regionale, l’Istituto di igiene pubblica, le strutture ospedaliere e gli ospedali Covid di riferimento.

La diocesi di Lanusei, attraverso la Caritas diocesana, rispondendo all’appello della Protezione civile, ha dato disponibilità della Colonia marina Madonna d’Ogliastra (con 80 posti letto) ad Arbatax, per accogliere persone costrette al periodo di quarantena. Anche la diocesi di Sassari ha messo a disposizione della Prefettura 80 posti. Nella diocesi di Nuoro il contributo della Caritas diocesana si è concretizzato nell’accoglienza/alloggio dei professionisti sanitari non residenti e nella vicinanza e sostegno alle persone ricoverate negli ospedali cittadini privi di supporto familiare. Nella stessa diocesi il Progetto Jaime-Casa Santa Lucia accoglie persone malate che, non potendo contare su un accompagnatore, in precedenza erano costrette a rinunciare alle cure; figure professionali (infermieri) accompagnano i malati in ospedale e li sostengono durante il loro periodo di permanenza nella casa.