Card. Bassetti: diocesi Tivoli, comunità parrocchiali e religiose vicine con la preghiera

Il vescovo di Tivoli e di Palestrina, mons. Mauro Parmeggiani, aderendo “dal profondo del cuore” all’invito rivolto da mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei, invita tutte le comunità parrocchiali e religiose della diocesi ad “accompagnare con la preghiera il card. Bassetti in questo momento di prova”. Lo riferisce il presule in una nota diffusa dalla diocesi, dopo aver appreso la notizia dell’aggravamento complessivo del quadro clinico del cardinale, ricoverato dal 3 novembre in terapia intensiva nell’ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Perugia.

Il vescovo chiede a tutti di ricordare il presidente della Cei esplicitamente nei vari momenti di preghiera insieme a quanti, in questo momento, sono duramente provati dalla malattia. Mons. Parmeggiani invita, inoltre, a pregare per i medici, gli operatori sanitari e quanti si prendono cura dei sofferenti.