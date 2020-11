Cellule parrocchiali di evangelizzazione: da oggi online il secondo forum internazionale

La pandemia non ferma la voglia di evangelizzare, di vedersi e di stare insieme, anche se virtualmente, dell’Organismo internazionale di Servizio per le cellule parrocchiali di evangelizzazione, che dal 9 all’11 novembre prossimi ha organizzato il secondo forum internazionale per i promotori e i referenti nazionali, con le loro equipe.

Il titolo “Non vi freni alcuna paura del nuovo…” è una citazione del discorso di Papa Francesco alle cellule parrocchiali, ricevute in udienza in aula Paolo VI in Vaticano, per la seconda volta, a novembre dello scorso anno.

La sessione di quest’anno si aprirà, alle 16 di oggi, 9 novembre, con i saluti di don Paolo Fenech, vicepresidente dell’Organismo, seguita dall’adorazione eucaristica animata e trasmessa in diretta per chiunque voglia unirsi in preghiera dalla Basilica di Sant’Eustorgio, a Milano (in Livestream sul canale YouTube “Sant’Eustorgio”). Don Giorgio Riva, parroco dal 2012 che ospita l’incontro, presenterà all’assemblea una sua riflessione biblica. Don Perini, fondatore e presidente dell’Organismo, saluterà tutti i presenti, reali e virtuali. Il forum proseguirà martedì 10 e mercoledì 11, dalle 16. I partecipanti sono un centinaio e sono collegati da circa 20 Paesi diversi, dall’Europa al Canada, dagli Stati Uniti all’Asia. Il Libano si connetterà per la prima volta con il suo referente, mentre da Cipro si collegherà un parroco maronita. Si divideranno anche in piccoli gruppi, per madrelingua, per meglio comprendersi ed esplicitare le proprie opinioni e ispirazioni. In ogni caso sono previste traduzioni in quattro lingue: inglese, spagnolo, portoghese e francese.

Le conclusioni e il saluto sono fissati per le 18 circa di mercoledì 11, con ringraziamenti, lodi e benedizioni per le nuove vie che il Signore indicherà, dopo questi giorni di focus sull’evangelizzazione delle cellule parrocchiali.