Diocesi: Gaeta, Radio Civita InBlu lancia un programma di cucina condotto insieme a ragazzi con disabilità

È andata in onda ieri, sulle frequenze di Radio Civita InBlu, emittente dell’arcidiocesi di Gaeta, la prima puntata di “Peccati di gola. Cucina e dintorni”, un programma realizzato insieme ai ragazzi con disabilità fisiche e psichiche seguiti dalla cooperativa sociale Nuovo Orizzonte di Formia (Lt). “L’esperienza è nata da un incontro fortuito e da una richiesta di ospitalità in parrocchia da parte della cooperativa – racconta al Sir don Maurizio Di Rienzo, direttore di Radio Civita –. Dopo il lockdown, è partita da noi la proposta di un progetto con i ragazzi sulla comunicazione e durante l’estate realizzato incontri settimanali di di formazione e diretta radiofonica”. Ricette della tradizione italiana o interi menù vengono proposti nel corso del format, che va in onda ogni domenica alle 9, alle 13, alle 16 e alle 19, e che per i ragazzi è anche occasione di mettere a frutto i propri studi, dal momento che molti frequentano l’istituto alberghiero. “Mi aspettavo che avrebbero avuto difficoltà ad approcciarsi con il microfono, la radio, il giornalismo – prosegue don Di Rienzo –. Invece mi hanno stupito per la semplicità con cui si sono buttati in questa esperienza, da cui sono emerse le loro passioni”. Se le prime puntate sono state registrate in presenza, ora l’aumento dei casi di positività al Covid-19 ha costretto i ragazzi coinvolti a registrare i pezzi da casa, che poi vengono assemblati dagli educatori. “Con questo progetto si dà corpo all’obiettivo di una vera integrazione e si dà senso allo scopo della nostra radio di dare voce a chi non ce l’ha”, conclude il direttore di Radio Civita.