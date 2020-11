Coronavirus Covid-19: Osservasalute, al via un pannello di controllo per misurare la dinamica della pandemia in tempo reale

Un “pannello di controllo” per descrivere graficamente in tempo reale l’evoluzione della pandemia. È il contributo che da oggi l’Osservatorio nazionale sulla salute nelle Regioni italiane mette a disposizione per contribuire alle riflessioni sulla dinamica della pandemia da Covid-19 attraverso una sezione specifica sul sito www.osservatoriosullasalute.it.

Il contributo che l’Osservatorio intende dare a cittadini e media si basa su pochi indicatori rappresentati graficamente, puntando l’attenzione sull’intensità della diffusione della pandemia, sulla gravità dei contagi e sull’impatto che questi hanno sul Ssn. Il cruscotto (dashboard) costruito, con il coordinamento di Alessandro Solipaca, direttore scientifico dell’Osservatorio, fornisce un quadro congiunturale e uno tendenziale, con indicatori aggiornati quotidianamente.

Per quanto riguarda il quadro congiunturale, l’intensità e la gravità della pandemia è documentata attraverso il numero dei nuovi contagi giornalieri e dei decessi per Covid-19 registrati nelle Regioni italiane. L’Impatto sul Ssn è rappresentato dal numero di contagiati con sintomi ricoverati nelle strutture ospedaliere e nelle terapie intensive. Inoltre, l’impatto sui reparti di terapia intensiva è rappresentato dalla percentuale della media negli ultimi 7 giorni di pazienti ricoverati con Covid-19 sul totale dei posti letto disponibili.

Circa il quadro sintetico tendenziale, per fornire una misura della pressione generale che la pandemia esercita sulla popolazione e sul Ssn è stato calcolato un indicatore composito che sintetizza le dimensioni considerate (incidenza, letalità e ricoveri ospedalieri) negli ultimi 7 giorni. Ogni indicatore utilizzato per la costruzione del composito, è stato normalizzato rapportandolo alla popolazione residente per rendere possibile il confronto tra le diverse Regioni in cui l’intensità dei fenomeni considerati dipende dall’ammontare di popolazione nella quale si sviluppano.

L’ordinamento per valori decrescenti di questo indicatore fornisce un confronto tra Regioni rispetto al livello di pressione negli ultimi 7 giorni. I colori identificano le Regioni che si collocano nel primo (rosso), secondo (giallo) e terzo (verde) gruppo, indipendentemente dal livello di rischio. L’appartenenza di ogni Regione ai singoli gruppi (rosso, giallo e verde) dipende esclusivamente dalla posizione in graduatoria, pertanto non ha nessuna relazione con le zone individuate dal Dpcm del 3 novembre 2020, emanato con la finalità di individuare le zone più a rischio sulla base di 21 indicatori.