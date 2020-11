Card. Bassetti: Aiart, “vicinanza nella preghiera”

L’Aiart esprime la “propria vicinanza nella preghiera al card. Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana, ricoverato dal 3 novembre a causa del Covid-19 presso l’ospedale di Perugia ed oggi – secondo quanto riferisce una nota della Cei – con un aggravamento complessivo del quadro clinico”.

“Sosteniamo con affetto e vicinanza il cardinale presidente e invitiamo tutti i media ad una comunicazione di senso per dare forza a quanti sono duramente provati dalla malattia”, si legge in una nota dell’Aiart.

È la consegna affidata dall’associazione cittadini mediali a tutti gli operatori della comunicazione: “Andiamo verso l’altro, lavoriamo alla ‘cultura dell’incontro,’ è questo il nostro dovere . Affianchiamo dignitosamente, attraverso il nostro prezioso lavoro, anche i medici, gli operatori sanitari e quanti si prendono cura dei sofferenti. Sollecitiamo a condividere queste intenzioni attraverso tutti i canali della comunicazione e attingendo sempre linfa dall’etica della comunicazione”.

“Diamo il nostro contributo – conclude Giovanni Baggio, presidente nazionale dell’Aiart – per favorire parole di forza che riscaldino i cuori dei sofferenti: è questa la prerogativa principale di una sana comunicazione di sostegno e di cura”.