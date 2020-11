Diocesi: Andria, rimodulati alcuni orari dei servizi della Casa Accoglienza a causa della pandemia

La Casa di accoglienza “S. M. Goretti” della diocesi di Andria resta aperta e continua a offrire servizi, anche in questo periodo di recrudescenza della pandemia. Continueranno a funzionare il centro d’ascolto; lo sportello di contrasto al gioco di azzardo patologico; il servizio di accoglienza migranti; l’ambulatorio medico infermieristico; la distribuzione del sacchetto viveri per i neonati; il servizio mensa; il servizio docce e il servizio indumenti. Gli orari sono stati rimodulati. “È importante che il volontariato resti al servizio della comunità, soprattutto ora – si legge in una nota della diocesi –. Molti sono coloro che vivono ai margini sociali, economici e culturali. Ecco che accanto ai poveri annoveriamo anche ‘quelli della prima volta’: chi ha perso il lavoro; chi fa fatica a comprarsi un medicinale per curare le ferite del corpo e chi invece chiede di curare le ferite dell’anima poiché smarrito in una società che va veloce e talvolta non ha tempo per soccorrere chi resta indietro”. Dalla Casa Accoglienza un ringraziamo i volontari che, “nonostante la pandemia in corso, continuano a donare il proprio tempo e alimentano quotidianamente questa nostra rete solidale” senza però dimenticare l’invito a “tutelarsi per scongiurare la sospensione dei servizi”. “In Casa Accoglienza, negli ambienti interni, stiamo rispettando scrupolosamente tutte le indicazioni date dai responsabili del Dipartimento di prevenzione dell’Asl, per contenere l’espansione del virus e garantire a tutti l’essenziale e i servizi alla persona”.