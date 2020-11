Papa Francesco: Angelus, appello per l’Etiopia. “Pace e stabilità” in Libia

(Foto Vatican Media/SIR)

“Seguo con preoccupazione le notizie che giungono dall’Etiopia. Mentre esorto a respingere la tentazione dello scontro armato, invito tutti alla preghiera e al rispetto fraterno, al dialogo e alla ricomposizione pacifica delle discordie”. È l’appello lanciato dal Papa al termine dell’Angelus di ieri, in cui ha citato anche le riunioni del “Forum del dialogo politico libico”, auspicando che “in questo momento così delicato venga trovata una soluzione alla lunga sofferenza del popolo libico, e che il recente accordo per un cessate-il-fuoco permanente sia rispettato e concretizzato. Preghiamo per i delegati del Forum, per la pace e la stabilità in Libia”. Un pensiero, inoltre, “alle popolazioni dell’America Centrale, colpite nei giorni scorsi da un violento uragano, che ha causato molte vittime e ingenti danni, aggravati anche dalla situazione già difficile per la pandemia”. “Il Signore accolga i defunti, conforti i loro familiari e sostenga quanti sono più provati, come pure tutti coloro che si stanno prodigando per aiutarli”, la preghiera di Francesco.