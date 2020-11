Sovrano Ordine di Malta: Fra’ Marco Luzzago nuovo Luogotenente di Gran Maestro

Fra’ Marco Luzzago, Luogotenente di Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta

Fra’ Marco Luzzago è il nuovo Luogotenente di Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta. Ad eleggerlo a larga maggioranza il Consiglio Compito di Stato, l’organismo elettivo, riunitosi il 7 e 8 novembre a Roma nella Villa Magistrale, una delle due sedi istituzionali dell’Ordine di Malta. Sono stati 44 i partecipanti al Consiglio Compito di Stato sui 56 aventi diritto al voto, riferisce l’Ordine, arrivati da Argentina, Perù, Stati Uniti, Libano, Francia, Svezia, Austria, Germania, Olanda, Spagna, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Svizzera, Malta oltre che dall’Italia. Il neoeletto ha prestato giuramento ieri pomeriggio davanti ai membri del Consiglio Compito di Stato e al Delegato Speciale del Papa, il cardinale eletto Silvano Maria Tomasi. Fra’ Marco Luzzago succede a Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, Principe e 80° Gran Maestro, deceduto lo scorso 29 aprile. Papa Francesco è stato informato tramite una lettera dell’elezione. Successivamente, sono stati informati tutti i Gran Priorati, i Sotto Priorati e le Associazioni Nazionali dell’Ordine di Malta nel mondo, insieme ai 110 Stati con i quali il Sovrano Ordine di Malta intrattiene relazioni diplomatiche. Il Luogotenente di Gran Maestro – che resterà in carica un anno – rivolgendosi ai membri del Consiglio Compito di Stato ha ribadito “massimo impegno per affrontare le sfide che ci attendono nei prossimi mesi. In primo luogo, la riforma della Carta Costituzionale e del Codice”.