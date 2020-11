Papa Francesco: Angelus, “l’acqua è vitale”

(Foto Vatican Media/SIR)

“L’acqua è vitale per l’agricoltura, è anche vitale per la vita!”. Lo ha esclamato il Papa, al termine dell’Angelus di ieri, in cui ha menzionato la Giornata del Ringraziamento, promossa dalla Cei sul tema “L’Acqua, benedizione della terra”. “Sono vicino con la preghiera e l’affetto al mondo rurale, specialmente ai piccoli coltivatori”, ha proseguito Francesco: “Il loro lavoro è più che mai importante in questo tempo di crisi. Mi associo ai vescovi italiani, che esortano a salvaguardare l’acqua come bene comune, il cui uso deve rispettare la sua destinazione universale”.