Card. Bassetti: mons. Moraglia (Venezia), “in preghiera per tutti i malati di Covid, vicini con affetto al porporato”

Il patriarca di Venezia, mons. Francesco Moraglia, chiede in queste ore alla diocesi di Venezia “una preghiera per tutti i malati di Covid-19, per i loro familiari, per gli operatori sanitari, per quanti soffrono in vario modo per gli effetti della pandemia in atto” e chiede anche “un particolare ricordo per il card. Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana, colpito gravemente dal Covid-19”. Nei giorni scorsi il patriarca aveva già espresso affetto e vicinanza al presidente della Cei con queste parole: “Le sono fraternamente vicino in questo momento di prova. L’ho affidata alla cura materna della Madonna della Salute, di cui fra pochi giorni celebreremo la festa”.