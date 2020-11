Diocesi: Lecce, don Bruno Spagnolo positivo al Covid. Mons. Seccia, “preghiamo per lui”

“Preghiamo insieme per tutti coloro che si sono ammalati a causa del contagio”. È la richiesta avanzata da mons. Michele Seccia a tutto il clero della diocesi di Lecce di pregare assieme a lui a seguito della positività al Covid-19 di don Bruno Spagnolo, residente a Carmiano è ricoverato presso il reparto Dea del “V. Fazzi” di Lecce. L’arcivescovo leccese ha chiesto a tutti di continuare ad avere le giuste attenzioni e precauzioni per evitare il contagio da coronavirus Covid-19, rinnovando l’invito a pregare: “Possiamo farlo in qualunque momento della giornata magari recitando la preghiera diffusa durante il lockdown in tutte le comunità”.