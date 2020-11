Rinnovamento nello Spirito Santo: dal 10 al 13 novembre gli esercizi pastorali per sacerdoti, diaconi e religiosi

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Non trascurare il dono che è in te e che ti è stato conferito” (cf 1 Tm 4, 14). Sarà questo il versetto che guiderà gli esercizi pastorali per sacerdoti, diaconi e religiosi promossi, da martedì 10 a venerdì 13 novembre, a Roma, dal Rinnovamento nello Spirito Santo (Rns). “Alla luce delle nuove disposizioni emanate dal Governo – si legge nella nota di presentazione dell’evento – e data l’impossibilità di garantire lo svolgimento dell’evento in presenza, è stato ideato un format in modalità web ‘a distanza’, ripensato nella formula organizzativa e nelle finalità”. Sono 4 le specifiche direzioni d’impegno individuate (“Il sacerdote e la vocazione”, “Il sacerdote e l’accompagnamento”, “Il sacerdote e la famiglia”, “Il sacerdote e la comunità in missione”), che verranno affrontate con numerosi relatori. Tra loro, il card. Edoardo Menichelli, arcivescovo emerito di Ancona-Osimo; padre Amedeo Cencini, psicologo, docente all’Università pontificia salesiana; mons. Carlo Rocchetta, esperto di pastorale familiare; mons. Domenico Pompili, vescovo di Rieti; Salvatore Martinez, presidente del RnS. “La nostra fede non conosce limiti e la sapienza che viene dallo Spirito Santo ci spinge sempre a trovare soluzioni, che attestino la forza del nostro amore per le opere del Signore, nonostante le attuali limitazioni imposte dal coronavirus – ha affermato il presidente Martinez -. Vogliamo, così, essere un segno di fede carismatica, quella che mai si arrende, che vince il male, che infonde coraggio nella prova, che attesta la profezia della comunione e dell’unità quando tutto sembra sgretolarsi e dividerci”.