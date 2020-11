Ue: Settimana della formazione professionale. Proposte per giovani e adulti. “Ruolo significativo per garantire prosperità in futuro”

“L’eccellenza dell’istruzione e formazione professionale svolge un ruolo significativo per continuare a garantire la nostra prosperità in futuro”. Lo afferma Anja Karliczek, ministra federale tedesca dell’istruzione e della ricerca, a nome del Consiglio dei ministri Ue, in vista della Settimana europea della formazione professionale che si terrà dal 9 al 13 novembre. Programma e ulteriori informazioni sono presenti sul sito ec.europa.eu; gli eventi saranno principalmente on line. La ministra tedesca aggiunge: “Vogliamo rafforzare la cooperazione in materia di formazione professionale in Europa, imparare gli uni dagli altri e renderla adatta al futuro. Abbiamo cominciato a lavorare per conseguire questo obiettivo in occasione della riunione informale dei ministri dell’Istruzione tenutasi a Osnabrück insieme agli Stati membri dell’Ue, alla Commissione europea e alle parti sociali europee”. Nell’ambito della Settimana europea della formazione professionale 2020, organizzazioni locali, regionali e nazionali dell’Ue e non solo ospitano eventi e attività virtuali, sottolineando “i benefici dell’istruzione professionale e il suo ruolo cruciale nell’apprendimento permanente”. Tali organizzazioni “dotano i giovani studenti delle competenze iniziali necessarie per avere una carriera soddisfacente e creano le condizioni affinché gli adulti possano, nel corso di tutta la vita, migliorare le competenze che già possiedono e svilupparne di nuove attraverso la riqualificazione”. Sono già stati annunciati oltre 781 eventi e attività associati alla Settimana in 38 Paesi.