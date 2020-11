“A Sua Immagine”: 7 e 8 novembre. “Insieme a Papa Francesco” con don Davide Banzato e Giuseppe La Venia. Speciale sull’acqua per la “Giornata del ringraziamento”

Raccontare il Covid-19 non solo nella prospettiva dell’emergenza sanitaria, ma anche delle paure e dell’isolamento sociale che sta producendo, soprattutto negli anziani e nei più fragili. Di questo si occupa “A Sua Immagine” nelle puntate di sabato 7 e domenica 8 novembre. In scaletta troviamo anche il commento al Vangelo con suor Alessandra Smerilli e uno speciale dedicato alla “Giornata del ringraziamento” sul tema dell’acqua. “A Sua Immagine” è un programma Rai realizzato in collaborazione con la Conferenza episcopale italiana, firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani, che vede alla conduzione Lorena Bianchetti.

Nel dettaglio. Sabato 7 novembre, alle 15.30 su Rai Uno, “A Sua Immagine” nello spazio “Insieme a Papa Francesco” si occupa dell’emergenza Covid-19 e dei disagi sociali che sta producendo, soprattutto nelle categorie sociali più fragili. Come ha sottolineato il Santo Padre: “Penso alla paura degli anziani, che sono soli nelle case di riposo, negli ospedali o a casa loro. Poi c’è la paura dei lavoratori senza lavoro fisso”. Su questi temi si confrontano in studio con Lorena Bianchetti don Davide Banzato (Comunità Nuovi Orizzonti) e Giuseppe La Venia (Giornalista e inviato del Tg1 Rai).

Nel consueto spazio dedicato al commento del Vangelo della domenica, “Le ragioni della speranza”, fa ritorno suor Alessandra Smerilli (Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium), che questa settimana ci porta nell’orto botanico di Roma per incontrare molti giovani in prima linea per “The Economy of Francesco”.

Alla “Giornata del ringraziamento” e al tema dell’acqua è dedicata la puntata di “A Sua Immagine” in onda domenica 8 novembre, in diretta alle 10.30 su Rai Uno. In studio con Lorena Bianchetti ne parlano Donatella Bianchi (conduttrice del programma “Linea blu” su Rai Uno e presidente del Wwf Italia), padre Giuseppe Buffon (decano della Facoltà di Teologia della Pontificia Università Antonianum) e in collegamento Carlo Petrini (fondatore dell’associazione Slow Food).

Alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, linea alla santa messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica questa domenica viene trasmessa dal santuario Madonna del Carmine di Tornareccio (Ch), per la regia tv di Simone Chiappetta e il commento di Simona De Santis. Conclude, infine, l’appuntamento domenicale con “A Sua Immagine” l’ascolto e il commento dell’Angelus di Papa Francesco alle 12 da piazza San Pietro.