Tv2000: il palinsesto della settimana dal 9 al 15 novembre

Tv2000 anticipa il palinsesto della settimana dal 9 al 15 novembre (canale 28 dt e 157 Sky).

In evidenza:

Lunedì 9 novembre

In seconda serata, parte la raccolta speciale divisa per tematiche della serie “Donne che sfidano il mondo”. Tre appuntamenti: In difesa dei malati, 9 novembre; Le parole come armi, 18 novembre; In difesa delle donne, 23 novembre.

Domenica 15 novembre

In seconda serata, va in onda il documentario ‘Zona rossa sempre’ in occasione della giornata mondiale della povertà, girato all’interno delle carceri italiane con le testimonianze e i racconti dei cappellani e di alcuni detenuti.

Lunedì 9 novembre

Ore 21.10 – Un uomo per tutte le stagioni, di Fred Zinnemann

Seconda serata – Speciale “Donne che sfidano il mondo”

In difesa dei malati. Protagoniste: l’insegnante dei bambini oncologici Daniela Di Fiore, la presidente di Casamica onlus Lucia Vedani, la presidente di AFEVA (Associazione familiari vittime dell’amianto) Giuliana Busto.

Martedì 10 novembre

Ore 21.10 – Parte il Ciclo ‘America oggi’ – Frost- Nixon. Il duello, di Ron Howard

Mercoledì 11 novembre

Ore 21 – Prega con noi: il Rosario dalle diocesi di Italia

dalla Chiesa di Santa Giacinta – Cittadella della Carità in Roma, con mons. Carlo Maria Redaelli, Arcivescovo di Gorizia, Presidente della Commissione Episcopale per il servizio della carità e la salute

Ore 21.50 – Benedetta economia!

Imprenditori capaci di valorizzare lavoro e lavoratori capaci di costruire aziende in grado di affrontare le sfide del futuro

Giovedì 12 novembre

Ore 21.10 – Ciclo Le grandi dive –Anastasia, con Ingrid Bergman.

Venerdì 13 novembre

Ore 21.10 – Buonasera dottore (nuova stagione)

Ore 22.40 – Effetto notte

Seconda serata – Retroscena

Sabato 14 novembre

Ore 21.10 – Ciclo Il cinema in famiglia – La strada per il Paradiso, di Mary Agnes Donoghue

Seconda serata – Today

Domenica 15 novembre

Ore 21.10 – La mia regina, di John Madden

Seconda serata – documentario Zona rossa sempre

Programmi

ore 7.30 e ore 9.10 – Bel tempo si spera

dal lunedì al sabato

ore 10.00 – Il mio medico

lunedì martedì, giovedì e venerdì

ore 10.30 – Vediamoci chiaro

dal lunedì al venerdì

ore 11.00 – Quel che passa il convento

dal lunedì al sabato

ore 14 – L’ora solare

dal lunedì al venerdì

ore 15.20 – Siamo noi

dal lunedì al venerdì

ore 17.30 – Il diario di Papa Francesco

dal lunedì al venerdì

ore 19.30 – Le parole della fede

dal martedì al venerdì

ore 20.50 – TGtg (lunedì, martedì, giovedì) Guerra e pace (venerdì)

In seconda serata – Indagine ai confini del sacro

ogni giovedì

Week end

Sabato

ore 10.30 e 17.30 Caro Gesù. Insieme ai bambini – Il catechismo in famiglia

ore 14.30 Borghi d’Italia – Roccabascerana (Avellino)

ore 15.20 Sulla strada – Il Vangelo della domenica

ore 20.50 Soul – Le interviste dell’anima

Domenica

ore 8.05 Sulla strada – Il Vangelo della domenica

ore 9.20 Buongiorno professore

ore 14.20 Borghi d’Italia – Bellano (Lecco)

ore 15.20 La canzone di noi

ore 20.30 Soul – Le interviste dell’anima