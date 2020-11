Solidarietà: 70 anni di Medici con l’Africa Cuamm. Casellati, “una storia scritta con generosità e passione”

“Una storia scritta con generosità e passione da centinaia di studenti, medici, infermieri, operatori sanitari, ricercatori scientifici e semplici volontari. Donne e uomini che hanno curato ammalati e salvato tante vite negli angoli più remoti del pianeta. Lo hanno fatto con impegno, intelligenza, creatività e grande capacità di adattamento a luoghi e situazioni spesso complesse e talvolta persino drammatiche”. È il tributo del presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, a Medici con l’Africa Cuamm nel corso della celebrazione per il 70° anniversario di fondazione. Intervenuta in videoconferenza, la seconda carica dello Stato ha osservato che “questa giornata è anche una grande opportunità per riflettere sulle troppe criticità che ancora affliggono i sistemi sanitari di molte popolazioni”. “Penso al continente Africano, dove è urgente intervenire con politiche di sviluppo a carattere internazionale”, ha proseguito, aggiungendo che “oggi più che mai in una emergenza sanitaria che ha avuto e ha catastrofiche conseguenze sanitarie, sociali ed economiche”. “Il Cuamm non è soltanto un’opera umanitaria, ma è soprattutto un modello da cui trarre ispirazione”, ha sottolineato Casaletti: “Un modello che nasce a Padova, capitale mondiale del volontariato”. “Mi auguro che questa testimonianza possa tradursi in una rinnovata collaborazione tra popoli e Nazioni per portare salute, sicurezza e speranza”, ha concluso il presidente del Senato: “Grazie quindi per quello che avete fatto e che continuerete a fare, in un percorso di amicizia, solidarietà e vicinanza a cui non farò mai mancare il mio pieno sostegno”.