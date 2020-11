Attentato a Vienna: p. Wallner (direttore Missio Austria), “evitiamo di cadere nella trappola di rispondere all’odio con l’odio, la nostra risposta è l’amore”

Il direttore nazionale di Missio Austria (Pontificie opere missionarie), padre Karl Wallner, “condanna con la massima fermezza gli attacchi islamisti radicali avvenuti nel centro di Vienna la sera del 2 novembre”. La notizia è riportata dall’agenzia Fides. “In Europa dobbiamo affrontare la radice di questo problema, vale a dire il fanatismo religioso. L’islamismo e l’islam radicale non devono essere al centro della scena. Dobbiamo fare tutto il possibile per combattere questo fenomeno”, sottolinea p. Wallner all’agenzia. “La reazione più importante all’odio degli estremisti – spiega – è un approccio profondamente cristiano: noi di Missio Austria preghiamo per tutte le vittime e per tutti coloro che sono sconvolti, addolorati o spaventati. Vogliamo stare vicino alle persone adesso. La nostra fede cristiana ci dice qual è la risposta più efficace a questo odio islamista: deve essere l’amore. Abbiamo bisogno della prospettiva e dell’unione con Gesù Cristo per evitare di cadere nella trappola di rispondere all’odio con l’odio. La nostra risposta è l’amore che Gesù Cristo ha esemplificato al massimo grado. È morto per darci la vita eterna”.