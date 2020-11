Stati Uniti: Biden alla Casa Bianca, supera i 270 “grandi elettori”. È il presidente più votato di sempre. Ma Trump non ammette la sconfitta

(Foto: ANSA/SIR)

Joe Biden è il nuovo presidente degli Stati Uniti d’America. L’assegnazione al candidato democratico della vittoria elettorale nello stato della Pennsylvania lo proietta alla Casa Bianca come 46° presidente degli Usa. 77 anni, avvocato, da una vita in politica, Biden è stato per 8 anni vicepresidente con Barack Obama. Ha condotto una campagna dai toni moderati, superando di slancio l’avversario Donald Trump, presidente uscente, che è apparso tutt’altro che rassicurante agli americani, segnati dalla crisi Covid-19, da un’economia in frenata e da diverse tensioni che attraversano il Paese, fra cui un crescente scontro razziale. Biden viene dato per vincente da tutte le maggiori agenzie e canali informativi degli States, e già a New York come a Los Angeles, a Chicago e a Harrisburg molti cittadini sono scesi in strada per festeggiare. Nel frattempo Trump sembra non arrendersi all’idea di aver perso la presidenza e minaccia ancora ricorsi e lascia intendere brogli nel conteggio delle schede.

Accanto a Biden, a Washington approda come vicepresidente Kamala Harris, prima donna a ricoprire questo ruolo.

Occorre comunque attendere i risultati definitivi del voto popolare e dell’assegnazione dei grandi elettori (al momento Biden se ne sarebbe aggiudicati fra 279 e 290 – i dati dei network non coincidono – rispetto ai 270, soglia minima per la vittoria). D’altro canto per Biden si profila il record di presidente più votato di sempre, con circa 75 milioni di voti popolari.