Giornata del Ringraziamento: Cei, a Brescia la 70ª edizione nazionale su “L’acqua, benedizione della terra”

È dedicata al tema “L’acqua, benedizione della terra” la 70ª Giornata nazionale del Ringraziamento in programma domani, domenica 8 novembre. Le celebrazioni nazionali sono ospitate, tra oggi e domani, dalla diocesi di Brescia. Dopo il seminario di studio che si è svolto questa mattina, domani alle 11 il vescovo Pierantonio Tremolada presiederà in cattedrale la celebrazione eucaristica.

Nel Messaggio della Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace della Cei, i vescovi esprimono vicinanza “agli uomini ed alle donne della terra, sapendo che dal loro generoso lavoro dipende in misura determinante il benessere della popolazione”, consapevoli che la pandemia da Covid-19 “ha avuto impatti pesanti sull’intero mondo del lavoro”.

“L’acqua – viene ricordato nel Messaggio – è un bene collettivo, il cui uso deve compiersi in linea con la sua destinazione universale”. Proprio per questo, sottolineano i presuli, “non può prevalere una concezione puramente mercantilistica, che induce a considerare l’acqua una merce qualsiasi, arrivando a giustificare privatizzazioni improprie”. L’acqua invece “ha una valenza pubblica”, scrivono i Vescovi che esortano a fare “investimenti e programmi di lungo periodo” ed evidenziano “l’urgenza di salvaguardare la qualità delle falde acquifere per il benessere della popolazione”.

“Il tempo dell’emergenza – è l’auspicio dei vescovi italiani – sia anche un tempo di rinnovata solidarietà: possa rafforzare i legami sociali e faccia riscoprire le relazioni di cui vive il tessuto sociale e produttivo”.