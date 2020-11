Regno Unito: plenaria dei vescovi inglesi. In agenda contrasto agli abusi, impatto Covid-19, povertà in aumento, Brexit

La plenaria della Conferenza episcopale cattolica di Inghilterra e Galles si svolgerà da lunedì 16 a giovedì 19 novembre. Numerosi i temi all’ordine del giorno. Fra questi, la questione del sistema di protezione dagli abusi, la struttura del “safeguarding”, con l’ultimo rapporto dell’inchiesta di Stato sulle violenze dentro la Chiesa cattolica che verrà pubblicato martedì prossimo, 10 novembre; l’impatto della pandemia sulle diverse diocesi, con un bilancio delle messe online, e anche dello stato delle finanze, danneggiate dalla mancanza delle offerte. Inoltre, la povertà in aumento, che rende più difficile il lavoro delle centinaia di Ong cattoliche impegnate in prima linea. La plenaria si svolgerà via Zoom, con l’eccezione di mercoledì 18 quando i vescovi sperano di incontrarsi di persona in un albergo del centro di Londra seguendo le misure anti-Covid. Vi sarà poi una conferenza stampa venerdì 20 novembre. Sarà la prima volta nella quale i vescovi si rivedono dalla scorsa primavera con l’inizio della pandemia. All’ordine del giorno figura anche un bilancio del lavoro contro la tratta di esseri umani, realizzato dal gruppo Santa Marta. I vescovi discuteranno inoltre di Brexit: dal 1° gennaio il Regno Unito lascerà infatti l’Unione europea.