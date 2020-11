Diocesi: mons. Di Donna (Acerra), “anno sabbatico” per concentrarsi su preghiera, silenzio e formazione

Un “anno sabbatico”, per concentrarsi “di più sulla preghiera, sul silenzio, sulla formazione”. Lo chiede il vescovo di Acerra alla sua diocesi negli “Orientamenti per la ripresa delle attività pastorali in tempo di emergenza sanitaria”. In un opuscolo di poco più di venti pagine, e disponibile al sito www.diocesiacerra.it, mons. Antonio Di Donna invita la sua Chiesa a riflettere insieme, e “stabilire con coraggio” una nuova “gerarchia pastorale”. Per il presule, occorre imparare a “leggere questo tempo con gli occhi della fede e aprire nuove strade al Vangelo”. All’approfondimento delle indicazioni per riprendere il cammino, lo stesso monsignor Di Donna dedica la prossima catechesi che si terrà lunedì 9 novembre alle 19.30 sui canali social della diocesi.