Decreto Ristori bis: Fiaschi (Forum Terzo settore), “istituzione fondo a sostegno delle organizzazioni è un primo passo, Governo ha accolto nostre richieste”

“Il dialogo con il Governo degli ultimi giorni ha portato ad un primo importante risultato. Nel nuovo decreto Ristori infatti è stato istituito un nuovo fondo a sostegno delle organizzazioni di Terzo settore che non svolgono attività di impresa e quindi per le migliaia di associazioni che stanno incontrando grandi difficoltà dato il blocco delle attività determinato dai decreti sull’emergenza sanitaria”. È quanto annunciato dalla portavoce del Forum nazionale del Terzo settore, Claudia Fiaschi. Positivo, dunque, il confronto avuto nei giorni scorsi con il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, e il ministro della Salute Roberto Speranza che – viene sottolineato in una nota – “hanno ascoltato i problemi evidenziati dal Forum del Terzo settore”. “Nello specifico – spiega Fiaschi – sono stati finalmente inseriti nella platea dei beneficiari delle misure di sostegno anche le associazioni e i circoli, inizialmente esclusi perché non in possesso di Partita Iva. Si tratta però di un fondo con una dotazione finanziaria probabilmente insufficiente e che chiederemo venga rafforzato”. “Siamo fiduciosi che il confronto costruttivo avuto con il governo sulle nuove misure possa proseguire nelle prossime settimane”, conclude Fiaschi.