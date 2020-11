Diocesi: Alba, morto il paolino don Orlando Zambello. Diresse a lungo “La Domenica”. Lunedì i funerali

Verranno celebrati lunedì 9 novembre i funerali di don Orlando Domenico Zambello, sacerdote paolino morto ieri all’ospedale di Verduno (Cn) all’età 87 anni. Don Zambello, ricorda la diocesi di Alba in una nota pubblicata sul proprio sito web, faceva parte da molti anni della comunità di Alba Casa Madre (Provincia Italia della Società San Paolo) e per un’intera vita ha diretto “La Domenica”, il foglio settimanalmente diffuso in tutte le chiese italiane, che ha contribuito enormemente alla comprensione e alla partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche, dopo la riforma conciliare.

Considerate le disposizioni in vigore per contenere la diffusione del Covid-19, le esequie di don Zambello saranno celebrate in forma strettamente privata, ad Alba, nel tempio San Paolo, alle 9.