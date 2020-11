Scuola: Acli provinciali di Caserta promuovono lo sportello online di sostegno didattico a famiglie e studenti

“Le Acli di Caserta hanno sempre perseguito il proposito di connettere generazioni diverse, per valorizzare un rapporto prezioso, quello tra persone più adulte e più giovani, che è una ricchezza per entrambi. Sono diverse le azioni introdotte dalle Acli per rendere meno difficoltosi questi mesi così confusi che continuano a mettere a dura prova, e in diversi modi, i cittadini”. Lo afferma un comunicato delle Acli provinciali, che aggiunge: “I recenti provvedimenti adottati dalle Autorità non consentono a molti studenti di poter frequentare i corsi di studio in presenza così privandoli della quotidiana assistenza dei loro insegnanti ed impegnando le famiglie in uno sforzo di supplenza nella attività di istruzione”. Le Acli di Caserta hanno, pertanto, promosso lo “sportello didattico online” per il sostegno alle famiglie: “Un supporto per offrire un sostegno di fronte alle problematiche di studio ed apprendimento che ragazzi e genitori possono essere costretti ad affrontare. Con lo sportello didattico si destina un aiuto agli studenti ed alle familiari che devono esaminare e risolvere questioni scolastiche senza poter contare sulla relazione assidua con i propri insegnanti”. Il servizio offre consulenze gratuite, mediante contatto telefonico e telematico, fornite da insegnanti in pensione, che “hanno concesso, con spirito civico, la loro disponibilità nei giorni e negli orari indicati dagli stessi”.

Il progetto, nella prima fase, durerà sino al 2 febbraio 2021. A termine gli insegnanti volontari saranno premiati con degli attestati e dei prodotti agricoli donati da Acli Terra Caserta. Docenti in pensione che volessero aderire al progetto possono segnalare la loro disponibilità scrivendo a caserta@acli.it.