Diocesi: mons. Seccia (Lecce) consegna ai fedeli la lettera pastorale “Chi spera in Dio non resta deluso. La forza della speranza”

Consegnata ai fedeli ieri, al termine della messa per l’anniversario della dedicazione della cattedrale di Lecce, la seconda Lettera pastorale di mons. Michele Seccia dal titolo “Chi spera in Dio non resta deluso. La forza della speranza”. Un lavoro redatto in vista del nuovo anno pastorale, diviso in tre capitoli fondamentalmente collegati da tre concetti: il Verbo, l’Eucarestia e la speranza. Nell’introduzione l’arcivescovo di Lecce spiega di avvertire “la necessità di pensare alla ripresa corale e condivisa della vita di fede della nostra chiesa diocesana” e di ritenere importante e doveroso “non tralasciare l’opportunità di interrogarci sull’esperienza vissuta e condizionata dalla pandemia”. Relazioni sociali e vita sacramentale condizionate dalle limitazioni imposte e dalla paura del contagio, rendono secondo mons. Seccia importante “vivere l’esperienza della fede nella dimensione familiare e domestica”, sostenuta grazie al contributo dei mezzi di comunicazione come PortaLecce e TeleRama. “Spero che l’esperienza fatta sia non solo personale ma anche relazionale: la Parola di Dio – spiega – ha il valore aggiunto per facilitare una reciproca edificazione tra genitori e figli, tra adulti e adolescenti, tra grandi e piccoli… aprendo un nuovo orizzonte nella relazione tra quanti vivono nella stessa casa e non dimenticano di essere non tanto destinatari ma soprattutto ‘uditori della Parola’”. Una lettera pastorale che l’arcivescovo leccese dice di voler affidare “a tutti coloro che hanno veramente a cuore il futuro del nostro territorio ed intendono seriamente impegnarsi senza cedere alla sfiducia o alla rassegnazione passiva”. Seccia evoca l’immagine simbolica del poeta Pèguy “la piccola speranza che, posta tra le due sorelle maggiori (fede e carità), stringe le loro mani e le spinge a camminare con determinazione in avanti senza paura né esitazione”.