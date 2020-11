Diocesi: Padova, venti candidati al Catecumenato. Domani rito di ammissione con il vescovo Cipolla

Sono una ventina le persone candidati al Catecumenato che domenica 8 novembre, con il Rito di ammissione, presieduto dal vescovo Claudio Cipolla, alle 16 in cattedrale a Padova, “inizieranno il percorso che le porterà a ricevere i sacramenti dell’Iniziazione cristiana (Battesimo, Cresima, Eucaristia) dopo un adeguato percorso di catechesi e di preparazione segnato da alcuni passaggi (unzioni, rito di elezione, scrutini e consegne)”. Lo segnala un comunicato della diocesi, che specifica: “Vista l’emergenza sanitaria in corso sarà un rito vissuto con tutte le attenzioni e le indicazioni per la prevenzione del contagio, che necessariamente non permetteranno la consueta ampia partecipazione di popolo di Dio”. L’appuntamento è sul sagrato della cattedrale di Padova: “Il segno più forte di questo rito è infatti il passaggio attraverso la porta – simbolo di Cristo – ed è il primo passo per chi desidera far parte della Chiesa di Dio”. Sul sagrato il vescovo chiamerà ciascuno per nome e traccerà il segno della croce sulla loro fronte e ugualmente faranno i “garanti” dei candidati al Catecumenato, tracciando la croce sui sensi dei candidati. I candidati, divenuti così “catecumeni”, entreranno in basilica e parteciperanno alla Liturgia della Parola, al termine sarà consegnato loro il libro dei Vangeli. “Da questo momento inizierà il loro itinerario verso i sacramenti dell’Iniziazione cristiana, accompagnati dai catechisti e dalle comunità cristiane”.