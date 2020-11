Giornata del Ringraziamento: in programma domani in diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano

Anche sul territorio della diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, si svolgerà domani, domenica 8 novembre, la 70a edizione della Giornata del Ringraziamento, promossa dall’Ufficio nazionale di Pastorale sociale e del lavoro, pace e giustizia della Cei, e organizzata dal locale Ufficio diocesano, guidato da Gaetano Panunzio, per rendere grazie a Dio dei doni della terra. Il tema di quest’anno è l’acqua, sulla scorta del Messaggio pubblicato dai vescovi italiani. Anche quest’anno, a livello locale, nel pieno rispetto delle norme per il contenimento del Covid-19, le protagoniste della Giornata saranno le borgate dislocate nell’agro diocesano. La Giornata del Ringraziamento – informa infatti la diocesi – sarà caratterizzata dalla celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Luigi Renna e dalla benedizione dei mezzi agricoli secondo il seguente calendario: dopo quella di mercoledì 4 novembre a Borgo San Carlo (Ascoli Satriano) si prosegue domenica 8 novembre a Borgo Tressanti, alle 11, e a Borgo Libertà, alle 17 (Cerignola); domenica 15 novembre in Località Farascuso, alle 10.30 (Candela). Al termine della celebrazione non mancheranno l’approfondimento e la riflessione su alcuni dei contenuti, nel quinto anniversario di pubblicazione, della lettera enciclica Laudato sì’, di Papa Francesco.