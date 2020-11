Caritas Italiana: dati e testimonianze sul diritto all’abitare nel contesto europeo. In Italia 9 milioni di famiglie in alloggi inadeguati

“Casa, bene comune. Il diritto all’abitare nel contesto europeo”: è il titolo del dossier redatto da Caritas italiana con dati e testimonianze di analisi legislativa sul diritto alla casa nel continente europeo. “Pur nell’ambito di un quadro giuridico di spessore, la casa infatti resta per molti europei una meta difficile da raggiungere e da mantenere”, spiega una nota introduttiva. “Oltre 23 milioni di famiglie, circa il 10,4% della popolazione totale dell’Unione europea, spendono più del 40% del reddito per mantenere la propria abitazione, quasi 9 milioni di famiglie vivono in alloggi inadeguati. C’è poi chi un tetto non l’ha mai avuto: solo in Europa 700mila persone sono senza dimora e il fenomeno è aumentato del 70% in dieci anni”. Come ricorda anche l’ultimo Rapporto Caritas sulla povertà ed esclusione sociale in Italia, “nel nostro Paese oltre 1,8 milioni di famiglie sono in condizioni di povertà assoluta e chi vive in affitto ha una situazione più critica: circa 850mila famiglie povere in locazione, quasi la metà di tutte le famiglie povere, con condizioni più critiche nel Mezzogiorno”. I senza dimora in Italia sono 51mila e “la loro condizione è stata aggravata dall’arrivo della pandemia Covid-19. Ogni anno inoltre arriva l’assalto del gelo che crea situazioni ad alto rischio per chi non ha una casa o una sistemazione al coperto e riscaldata: dai clochard ai ragazzi sbandati, dagli anziani ai padri separati e magari disoccupati che non hanno più le risorse per pagarsi un’abitazione”. Il dossier è scaricabile dal sito della Caritas: https://www.caritas.it/