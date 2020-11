Irlanda: mons. Martin (Dublino) ricorda 19 sacerdoti morti quest’anno. “Sono stati di vitale conforto per uomini e donne nei momenti difficili della vita”

“Oggi ricordiamo diciannove sacerdoti morti nell’ultimo anno e che a vario titolo hanno svolto il ministero nelle nostre parrocchie e ospedali. Ci mancano. Eppure la loro memoria rimane. Il loro ministero non è stato dimenticato”. Lo ha affermato mons. Diarmuid Martin (nella foto), arcivescovo di Dublino (Irlanda), nell’omelia della messa in cui si ricordavano i sacerdoti morti quest’anno. “Gran parte di quel ministero è stato svolto con grande discrezione, senza alcuna ricerca di pubblicità, ma sappiamo che è stato di vitale aiuto e conforto per uomini e donne nei momenti difficili della loro vita. Il ministero della messa e dei sacramenti è stato al centro della loro spiritualità e ispirazione per la loro predicazione della Parola di Dio e per la loro testimonianza di vita di carità”. Martin ha aggiunto: “Questi preti sono ricordati in modo speciale dai loro confratelli sacerdoti, come veri esempi di ministero sacerdotale e membri zelanti del clero di Dublino. Nessuno di noi è un prete da solo. Apparteniamo a un presbiterio. Impariamo gli uni dagli altri e ci sosteniamo a vicenda”.