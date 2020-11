Diocesi: Padova, la rassegna 2020 “Un filosofo al cinema” slitta al 2021 per l’emergenza Covid

Dopo oltre vent’anni di presenza ininterrotta a Padova, presso il Centro Antonianum prima e la Multisala Pio X poi, l’edizione 2020 della rassegna “Un filosofo al cinema” (fino allo scorso anno abbinata alle Conferenze filosofiche) non si svolgerà come da tradizione nei lunedì di novembre, ma è rimandata al 2021, seguendo quanto previsto dalle disposizioni anti-Covid. Lo comunica l’associazione “Filosofia di vita” che da quest’anno avrebbe organizzato la rassegna, in collaborazione con l’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Padova. La rassegna “ha saputo in questi decenni consolidarsi come evento cittadino, conducendo numerosi padovani al cinema ad assistere a film già visti e noti, ma attratti dall’accompagnamento del filosofo Umberto Curi, che fin dall’inizio ha curato la rassegna cinematografica e proprio di recente ha pubblicato il volume “Film che pensano. Cinema e filosofia” (Mimesis, 592 pp.). La manifestazione che si sarebbe dovuta tenere come di consueto nella multisala Mpx non è cancellata, ma rimandata, assicurano gli organizzatori, molto probabilmente già alla primavera prossima.