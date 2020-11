America Latina: Celam, mons. Jorge Eduardo Lozano nuovo segretario generale

Mons. Jorge Eduardo Lozano, arcivescovo di San Juan de Cuyo (Argentina) è il nuovo segretario generale del Consiglio episcopale latinoamericano (Celam). Lo ha annunciato ieri il presidente dell’organismo ecclesiale, mons. Miguel Cabrejos Vidarte, in una nota nella quale ringrazia per il servizio svolto finora dal segretario generale uscente, mons. Juan Carlos Cárdenas, vescovo eletto di Pasto (Colombia), che seguirà a tempo pieno la sua nuova giurisdizione ecclesiastica.

Mons. Lozano è nato a Buenos Aires il 10 febbraio 1955. Si è diplomato come elettrotecnico alla scuola industriale “Ingeniero Otto Krause”. Dopo aver studiato un anno di Ingegneria, è entrato nel seminario di Villa Devoto. Si è laureato in Teologia alla Pontificia Università Cattolica dell’Argentina (Uca).

È stato ordinato sacerdote il 3 dicembre 1982; nominato vescovo ausiliare di Buenos Aires da San Giovanni Paolo II, ha ricevuto l’ordinazione episcopale il 25 marzo 2000 nella Cattedrale di Buenos Aires dall’allora arcivescovo Jorge Mario Bergoglio. È stato successivamente nominato vescovo di Gualeguaychú da Benedetto XVI, nel 2005, e di san Juan de Cuyo da Papa Francesco, nel 2016.

Nel Celam, è stato responsabile della sezione “Laici costruttori della società” nel periodo 2003-2007 e della Pastorale sociale dal 2007 al 2011. Durante la V Conferenza generale dell’Episcopato dell’America Latina e dei Caraibi 2007 ad Aparecida, Brasile, è stato responsabile dell’Ufficio stampa dell’Assemblea. È stato uno dei quattro vescovi argentini che hanno partecipato al Sinodo sulla Nuova evangelizzazione a Roma nell’ottobre 2012.

“La sua esperienza e capacità di servizio saranno di grande aiuto per continuare ad andare avanti nel processo di ristrutturazione e rinnovamento del Celam”, scrive mons. Cabrejos accogliendo mons. Lozano.