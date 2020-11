Diocesi: Bergamo, proposte per l’Avvento. “Dio ha visitato il suo popolo: accogliamo la vita”

“Dio ha visitato il suo popolo: accogliamo la vita”. È il titolo della proposta per l’Avvento definita dalla diocesi di Bergamo. Il progetto è realizzato in collaborazione tra Ufficio pastorale età evolutiva, Ufficio catechistico, Ufficio famiglia, Ufficio migranti, Centro missionario diocesano, Caritas Bergamasca, Ufficio vocazioni e tempi dello spirito, Ufficio comunicazioni sociali e Azione cattolica, nelle persone dei sacerdoti e dei laici collaboratori delle diverse realtà. “Per prepararsi concretamente al Natale, la proposta si struttura in un libretto cartaceo per la preghiera in famiglia e in supporti digitali per accompagnare i cammini degli adolescenti, giovani e adulti delle comunità parrocchiali”, spiega un comunicato della curia bergamasca. I libretti per la preghiera in famiglia sono da prenotare entro mercoledì 11 novembre tramite il sito www.oratoribg.com. Il ritiro delle copie prenotate avverrà presso il Centro oratori di Bergamo da martedì 24 novembre.