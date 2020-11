Rai Due: Sulla via di Damasco, nella puntata di domani giovani e droghe e l’esperienza della comunità “L’imprevisto”

Giovani e consumo di droghe: una combinazione micidiale in tempo di pandemia. Sarà questo il tema al centro di “Sulla Via di Damasco”, programma di Vito Sidoti in onda domenica 8 novembre, alle 8.50 su Rai Due, che torna ad occuparsi di giovani, in modo particolare del grido di ragazzi e ragazze con dipendenze, che rischiano di essere dimenticati. A parlarne con Eva Crosetta, sarà Silvio Cattarina, fondatore della comunità “L’imprevisto”, da sempre a fianco dei giovani. Al vuoto delle droghe oppone la pienezza dell’amore “per sempre”. All’interno del programma le testimonianze di Alessandro, Susanna, Enrico e Grazia che – spiega una nota – “racconteranno il loro incontro con la comunità e con la misericordia, sorretto da una sovrabbondanza di scoperte e di trasformazioni. Storie di vita, intense, dove la tribolazione non è superata d’incanto al varcare della soglia della comunità”. Nella realtà de “L’imprevisto”, spiega Cattarina, “il bisogno principale di ogni persona è amare ed essere amato”. Solo così, con incontri e tanto ascolto, si riscopre la bellezza e la speranza di un’altra possibilità.