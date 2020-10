Lettonia: crescono i contagi. Nuove regole del governo; la diocesi detta restrizioni per le funzioni religiose

Da oggi anche in Lettonia sono entrate in vigore nuove misure per arginare la diffusione dei contagi Covid-19, che sono cresciuti nel Paese a ritmo esponenziale negli ultimi venti giorni. Quindi il governo ha introdotto l’obbligo di mascherina in tutti i luoghi pubblici, inclusi gli eventi con posti a sedere fissi, come cinema e teatri, istruzione superiore a distanza, eventi pubblici con un massimo di 300 persone se al chiuso, si sono fermate tutte le attività di “intrattenimento indoor per bambini”, si legge sul sito del Governo. Così anche la Chiesa cattolica ha dovuto aggiornare le sue linee di comportamento e sul sito della diocesi di Riga oggi si legge che le chiese devono garantire che non più del 50% del numero totale dei posti siano occupati. I fedeli o i visitatori dovranno “avere a disposizione tre metri quadrati di spazio”, oltre che indossare la mascherina e disinfettare regolarmente le mani. “Il clero non è tenuto ad utilizzare le protezioni per la bocca e per il naso nello svolgimento delle proprie mansioni”. Le cerimonie nuziali, i funerali, i battesimi in chiesa sono considerati eventi privati e quindi non possono ospitare più di dieci persone alla volta, come ogni evento privato.