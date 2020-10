Elezioni Usa: oggi web meeting dell’Istituto affari internazionali a una settimana dal voto

Manca una settimana al voto per le presidenziali statunitensi. Il 3 novembre gli elettori Usa dovranno scegliere tra il presidente uscente Donald Trump, repubblicano, e Joe Biden, democratico, vicepresidente con Obama. “Ma il 3 novembre sulla scheda elettorale – spiega l’Istituto affari internazionali – ci saranno anche tante altre sfide chiave: gli statunitensi sono chiamati a rinnovare la Camera dei rappresentanti, un terzo del Senato e vari governatori”. Nel frattempo quasi 60 milioni di elettori hanno già votato per posta. In un web meeting promosso da Iai, si proverà a far luce sui numerosi aspetti della tornata elettorale Usa. L’appuntamento è oggi, alle 17.30, in collaborazione con YouTrend. Intervengono: Riccardo Alcaro, coordinatore delle ricerche e responsabile del programma “Attori globali” dell’Istituto affari internazionali; Colleen Barry, corrispondente dall’Italia per l’Associated Press; Andrew Spannaus, analista politico americano; Lorenzo Pregliasco, co-fondatore e partner dell’agenzia di ricerche sociali e comunicazione politica Quorum e direttore del web magazine YouTrend.