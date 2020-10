Dpcm 24 ottobre: Sileri (vicemin. Salute), “priorità assoluta è abbassare la curva del contagio”

“Oggi la priorità assoluta è fare di tutto per abbassare la curva del contagio. Il Dpcm contiene misure proporzionate all’aumento dei casi sulla base delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico, che a sua volta si è espresso valutando tutti i dati e gli indicatori disponibili”. Così il viceministro della Salute, Pier Paolo Sileri, all’indomani del varo dell’ultimo Dpcm. “Si tratta – spiega – di provvedimenti che impongono sacrifici a molti cittadini, ma non dobbiamo far prevalere la paura: è una fase difficile, ma transitoria. Una volta addolcita la curva, il rigore di queste misure sarà mitigato”.