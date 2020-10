Diocesi: Spoleto-Norcia, mons. Boccardo ha inaugurato e benedetto il nuovo Oratorio “San Giovanni Bosco”

Parroco nuovo, Oratorio nuovo. Sono queste le due novità per le parrocchie di S. Venanzo, Morgnano e Maiano nella prima periferia nord-ovest di Spoleto. Sabato 24 ottobre, come si legge in una nota diffusa oggi dall’arcidiocesi di Spoleto-Norcia, l’arcivescovo Renato Boccardo ha ufficialmente presentato a queste comunità il nuovo parroco coadiutore don Edoardo Rossi, che affiancherà e lavorerà insieme a don Paolo Peciola, guida di questa porzione di fedeli da oltre quarant’anni.

“L’amore verso Dio ci conduce ad ascoltare attentamente la sua Parola, a scoprire il suo progetto sulla nostra vita, a domandarci continuamente: ‘Signore cosa vuoi da me’. Nel Vangelo dunque c’è la misura del nostro comportamento – ha osservato mons. Boccardo -. L’amore di Dio non ci rinchiude su noi stessi, ma ci spinge ad aprire la nostra mente e il nostro cuore ai bisogni dei nostri simili. Non siamo estranei, concorrenti gli uni nei confronti degli altri. La diversità è una ricchezza e non una minaccia, il diverso non va cacciato o discriminato, è uomo e donna come noi. E don Edoardo viene in queste comunità di S. Venanzo, Morgnano e Maiano a ripetere le parole di Gesù, ad aiutare la comunità a crescere nella identità cristiana”.

Al termine della presentazione del nuovo parroco, sempre in chiesa, don Paolo Peciola ha preso la parola prima del taglio del nastro e della benedizione del nuovo Oratorio “San Giovanni Bosco”. “Un grande grazie al vescovo: quando nel 2010 gli ho parlato del sogno dell’Oratorio, subito mi ha detto sì: la gioia per me è stata immensa! E tutti dovete sapere, cari parrocchiani, che mons. Boccardo mi ha dato, ci ha dato, tanti aiuti. Poi, grazie alla Conferenza episcopale italiana: è grazie ai soldi dell’8×1000 se abbiamo potuto fare questa opera. E mi permetto di fare un invito: cari amici, ditelo alla gente che i soldi dell’8×1000 vanno a finire bene. Grazie ai parrocchiani e anche ad altri non di S. Venanzo per l’incoraggiamento e i soldi. Pregherò per loro finché sarò in vita”.